

DRI: План действий по улучшению контроля за службами безопасности не отвечает условиям Еврокомиссии

12.02.2024 17:02





По мнению Института исследований демократии (DRI), план действий правительства по улучшению парламентского контроля за службами безопасности имеет недостатки и не отвечает требованиям Европейской комиссии.



27 ноября 2023 года Правительственная комиссия по европейской интеграции утвердила меры по реализации шагов, определенных для Грузии в сообщении Европейской комиссии о политике расширения до 2023 года. Согласно решению Европейского совета от 15 декабря 2023 года, Грузия получила статус кандидата при условии выполнения шагов, определенных для Грузии Европейской комиссией, одним из которых является дальнейшее совершенствование парламентского надзора за службами безопасности.



По данным DRI, несмотря на прямое указание, план правительства не предусматривает реальных мер в этом направлении.



Согласно плану, правительство будет проводить регулярный диалог со всеми парламентскими политическими партиями и общественными организациями для улучшения надзорной деятельности. В нем также указано, что в феврале 2024 года парламентская группа доверия будет полностью укомплектована.



По мнению Института исследований демократии, только укомплектование группы доверия не может считаться достаточной мерой для выполнения шагов, определенных Еврокомиссией.



Как заявляет DRI, действующая редакция Регламента парламента Грузии обязывает парламент назначить группу доверия в составе пяти членов. И тот факт, что сегодня в группе доверия всего четыре члена, фактически свидетельствует об отсутствии политической воли, поскольку «Грузинская мечта» не предоставила парламентской оппозиции возможность избрать пятого члена группы доверия. «А парламентская оппозиция, со своей стороны, не уделила должного внимания вопросу полного укомплектования группы доверия», — говорится в сообщении DRI.



По данным DRI, еще одной проблемой в этом отношении является ограничение связанные с ограничением при допуске к секретной информации. Даже если Парламент согласится — хотя бы на этом этапе выполнить обязательство по регламенту и пополнить состав группы доверия пятым членом (выбрать пятого члена из парламентской оппозиции), процедура проверки нового члена необходимая для его допуска к гостайне, может составлять до 6 месяцев. Практика показывает, что Служба государственной безопасности обычно использует максимальный срок, предусмотренный законом, для предоставления права доступа к государственной тайне потенциальному участнику группы доверия.



«Соответственно, само это условие является формальным, поскольку реального времени и возможности осуществлять контроль над сферой безопасности в парламенте десятого созыва у нового члена группы доверия не будет», — указано в заявлении.



«Долгосрочные наблюдения DRI показывают, что парламентский контроль над сектором безопасности особенно слаб. Именно поэтому неслучайно Еврокомиссия выделила спецслужбы и прямо указала государству предпринять эффективные шаги в этом направлении», — указывает организация.



Необходимой, но недостаточной мерой для полной реализации рекомендации является регулярный диалог с парламентскими политическими партиями и неправительственными организациями, целью которого, по замыслу правительства, является совершенствование практики надзора.



По данным Института исследований демократии, план, одобренный правительством, должен включать в себя обязательство внести необходимые законодательные изменения, которые действительно послужат улучшению надзора за службами безопасности.



По данным DRI, среди прочего, важно:



Следует отменить часть пункта 3 статьи 40 Регламента Парламента Грузии, которая устанавливает иной (особый) порядок вызова главы Службы государственной безопасности Грузии на заседание Комитета.



Следует внести изменения в порядок укомплектования группы доверия, что позволит устранить проблему полного укомплектования органа и увеличить представительство парламентской оппозиции в группе доверия.



Группа доверия должна состоять из равного количества представителей оппозиции и правительства.



Увеличьте частоту встреч группы доверия и внесите изменения в правила приглашения.



Любой член группы доверия должен иметь возможность посетить подотчетное учреждение, проинформировав об этом председателя, без его обязательного согласия.



Для эффективного осуществления контроля члены группы доверия должны иметь доступ к большему количеству информации (кроме скрытых форм и методов деятельности).



Повысить уровень подотчетности группы доверия. Группа доверия должна представить парламенту отчет о своей деятельности. Кроме того, каждый член группы доверия должен иметь возможность представить альтернативный отчет, если он не согласен с отчетом/частью отчета о деятельности группы доверия.



Повысить степень подотчетности Оперативно-технического агенства перед Парламентом Грузии.



Упростить процедуру включения вопроса в повестку дня заседания Комитета по требованию члена(ов) Комитета.



Институт исследований демократии подготовил проект закона о парламенте Грузии, целью которого является осуществление эффективного парламентского контроля над сектором безопасности путем усиления мандата и подотчетности группы доверия. Указанный законопроект инициирован в парламенте Грузии, однако до сих пор не обсуждался в парламентских комитетах.



Среди 12 приоритетов, определенных Европейской комиссией в 2022 году, важное место занимало усиление надзора за следственными ведомствами. Несмотря на многочисленные усилия Института исследований демократии, улучшению надзора за сектором безопасности не уделяется должного внимания.



DRI участвовал в работе рабочей группы, созданной совместно с Комитетом по процедурным вопросам и правилам для улучшения парламентского надзора, где он представил рекомендации по улучшению надзора за сектором безопасности. Однако рабочая группа не рассмотрела рекомендации на том основании, что этими вопросами будет заниматься рабочая группа, созданная при Комитете по обороне и безопасности.



Кроме того, по данным DRI, им запретили участвовать во встречах по реализации 9 приоритетов.



В связи с важностью вопроса DRI считает необходимым оценить план правительства, который фактически не предусматривает каких-либо эффективных мер в этом направлении, и напомнить о многочисленных проблемах на законодательном уровне, связанных с надзором над службами безопасности.





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