

Гегелия: Я считаю, что как только Иванишвили проиграет выборы, он уедет из Грузии

12.02.2024 18:31





«Такова политическая оценка Мамуки Хазарадзе, который говорит, что Иванишвили – слуга России. Соответственно, логично, что сразу после проигрыша на выборах он отправится в Москву, где находится его ментальная родина», — заявил член партии «Лело» Григол Гегелия.



Гегелия прокомментировал заявление лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, где Хазарадзе говорит: «Место Бидзины Иванишвили — в Кремле, мы обязательно придем к власти, а Бидзина Иванишвили обязательно уйдет, он должен быть в Москве».



По словам Григола Гегелия, он разделяет эту оценку.



«Я считаю, что как только Иванишвили проиграет выборы, он уедет из Грузии и, скорее всего, будет в своей Москве, где его настоящее, духовное и ментальное место. Это произойдет очень скоро, этой осенью он проиграет выборы. В случае поражения, уйдет Иванишвили или нет, решать ему. Хазарадзе четко заявил, что он не прокурор и не заинтересован в том, чтобы быть прокурором, он политический лидер, и мы — политические лидеры. Соответственно, мы не будем и не можем вмешиваться в то, кто и где будет после выборов. Для нас главное – покончить с правительством, которое служит России. Тогда насколько повезет Иванишвили и насколько он избежит политической ответственности за все, может быть, в некоторых случаях и юридической ответственности, это уже зависит от того свободного суда, который у нас действительно будет», — заявил Григол Гегелия.





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