

Мария Пейчинович-Бурич: Убеждена, что Грузия продолжит свое динамичное и конструктивное членство в Совете Европы

12.02.2024 19:57





Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поздравила Ираклия Кобахидзе с утверждением на посту премьер-министра.



В письме Бурич отмечает, что убеждена в продолжении Грузией своего динамичного и конструктивного членства в Совете Европы.



По словам генерального секретаря Совета Европы, она надеется на плодотворное сотрудничество с премьер-министром Грузии для достижения общих целей.



«Совет Европы и Грузия имеют долгую историю тесного сотрудничества в сферах прав человека, верховенства закона и демократии, в том числе путем имплементации Плана действий Совета Европы для Грузии на 2024-2027 годы.



Я знаю, что вы, как бывший вице-президент и давний член Парламентской ассамблеи, испытываете сильное чувство личной приверженности этому вопросу, и я убеждена, что Грузия продолжит свое динамичное и конструктивное членство в Совете Европы, и будет продолжать действовать для укрепления своего европейского пути.



В прошлом году в Рейкьявике четвертый саммит глав государств и правительств Совета Европы способствовал обновлению чувства единства перед лицом беспрецедентных вызовов. Рассчитываю на наше плодотворное сотрудничество в достижении этих общих целей и желаю вам успехов в выполнении ваших важных обязанностей», - говорится в письме, распространенном пресс-службой.





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