

Председатель ЦИК встретился с послом США в Грузии Робин Данниган

12.02.2024 20:42





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили провел ознакомительную встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.



По сообщению пресс-службы ЦИК, главной темой сегодняшней встречи стал процесс подготовки к парламентским выборам 2024 года.



Посол Соединенных Штатов Америки положительно оценила мероприятия, реализованные и запланированные ЦИК на выборах 26 октября, и выразила поддержку избирательной администрации в этом важном вопросе.



«Мы говорили о важности ЦИК в избирательном процессе здесь, в Грузии, и вообще везде, во всем мире. Сотрудники Центральной избирательной комиссии выполняют чрезвычайно важную работу для демократического процесса. Мы согласились, что эти выборы — это возможность для Грузии продемонстрировать силу демократии. Мы также обсудили поддержку этого процесса со стороны США. Мы поддерживаем ЦИК различными программами и будем продолжать делать это в будущем. Мы будем поддерживать международные наблюдательные миссии. Наша реальная цель, цель США, состоит в том, чтобы процесс был максимально прозрачным, свободным и справедливым, а грузины имели возможность реализовать свое право голоса», — заявила посол США в Грузии Робин Данниган.





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