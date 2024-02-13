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Грузия занимает 4-е место в Европе среди стран, где обеспечено безопасное передвижение туристов в ночное время
13.02.2024 12:25
Организация всемирной статистики (World of Statistics), на основе данных организации Numbeo.com, публикует в социальной сети X статистику о самых безопасных странах для путешествий туристов в ночное время.
Согласно статистике, среди европейских стран Грузия является одной из самых безопасных стран для путешествий туристов в ночное время.
Согласно данным, опубликованным на странице World of Statics, Грузия находится на 4-м месте, уступая лишь Хорватии, Словении и Исландии. Также Грузия опережает страны-члены Евросоюза по уровню безопасного передвижения туристов в ночное время.
Вместе с тем, как отмечается на сайте Numbeo.com, их опубликованные исследования и данные не находятся под влиянием какой-либо правительственной организации.
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