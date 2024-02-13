

Омбудсмен предлагает изменить регуляции получения соцпакетов и субсидий для ветеранов войны

13.02.2024 12:52





12 февраля 2024 года Народный защитник Грузии обратился к правительству Грузии с предложением внести изменения в регуляции, связанные с получением социальных пакетов и бытовых субсидий для ветеранов войны и сил обороны.



Информацию распространяет пресс-служба омбудсмена.



По их же данным, Народный защитник Грузии считает проблематичным существующую регуляцию, согласно которой, лица, относящиеся к категории ветеранов, по достижении пенсионного возраста перестают получать социальный пакет вместе с пенсионным пакетом.



Кроме того, ветеранам войны и сил обороны запрещается получать наряду с социальным пакетом и бытовую субсидию.



«Народный защитник Грузии обратился к правительству с предложением рассмотреть вопрос о внесении в соответствующие постановления таких изменений, чтобы лица, относящиеся к категории ветеранов, независимо от пенсионного возраста, получили возможность одновременно пользоваться как социальным пакетом, так и бытовой субсидией. Кроме того, право использования социального пакета не должно ограничиваться и после достижения пенсионного возраста», - отмечается в информации.





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