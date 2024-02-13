

Россия закупает терминалы Starlink для нужд армии в арабских странах - украинская разведка

13.02.2024 13:26





Россия закупает терминалы спутникового интернета Starlink компании Spase X Илона Маска в арабских странах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МОУ.



"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе и терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", - говорится в сообщении.



Разведка указывает, что в свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.



В нем один из оккупантов рассказывает, что арабы привозят все: провода, вай-фай, роутер, а стоимость закупки одного терминала Starlink составляет 200 тысяч рублей (около 2200 долларов).





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