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Россия закупает терминалы Starlink для нужд армии в арабских странах - украинская разведка
13.02.2024 13:26
Россия закупает терминалы спутникового интернета Starlink компании Spase X Илона Маска в арабских странах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МОУ.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе и терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", - говорится в сообщении.
Разведка указывает, что в свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.
В нем один из оккупантов рассказывает, что арабы привозят все: провода, вай-фай, роутер, а стоимость закупки одного терминала Starlink составляет 200 тысяч рублей (около 2200 долларов).
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