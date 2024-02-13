

«Грузинская Мечта» обвиняет президента в подделке документа

13.02.2024 15:27





Новая атака на президента Саломе Зурабишвили - «Мечта» обвиняет президента в подделке документа.



Речь идет о поздравительном письме, отправленном в Азербайджан. Мамука Мдинарадзе утверждает, что подписанный президентом документ был сфальсифицирован после того, как лидеры "Мечты" сделали заявления на упомянутую тему.



"Доказанный факт: когда администрация президента сообщает журналистам, что президент не поздравила [Ильхама Алиева] потому, что ЦК Азербайджана еще не подтвердил его победу, а затем администрация утверждает, что уже поздравила ее, т.е. это ложь Это не подозрение, это ложь. После того, как началась кампания о том, что она не поздравила президента дружественной, соседней, партнерсчкой страны, подделали документ старым числом. Это подтверждается двумя фактами: оно было загружено на сайт только вчера, уже после того, как было фактически отправлено после этого пиара, и письмо, отправленное журналистам, также подтверждает, что они специально лгали или что-то инсценировали, и это тоже появится позже", - сказал Мдинарадзе.



Отметим, что вчера вице-премьеры один за другим обвинили Саломе Зурабишвили в предательстве национальных интересов Грузии. Утверждалось, что президент Грузии не поздравила Ильхама Алиева с победой на выборах, однако скандал обернулся против правительства через два часа, после того как президент обнародовала свое поздравительное письмо от 9 февраля.





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