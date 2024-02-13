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Держать в жилом корпусе более 3-х домашних животных будет допустимо только с согласия соседей
13.02.2024 15:51
Содержание в квартире многоквартирного жилого дома более трех домашних питомцев (собак, кошек) будет допускаться на основании согласия большинства собственников квартир.
Такое ограничение предусмотрено законопроектом «О домашних животных», который инициирован в парламенте по инициативе депутатов «Грузинской мечты».
С учетом проекта, данное ограничение не распространяется на животное, возраст которого не превышает 2 месяцев.
Наличие в квартире многоквартирного жилого дома одновременно более трех домашних животных (собак, кошек) в возрасте двух месяцев и старше без согласия большинства товарищества собственников квартир повлечет для владельца штраф в размере 300 лари.
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