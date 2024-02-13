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В отчете Мюнхенской конференции Иванишвили упомянут как «пророссийский олигарх»
13.02.2024 15:58
В отчете Мюнхенской конференции за 2024 год основатель партии власти «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили упомянут как «пророссийский олигарх».
В документе говорится, что Иванишвили несет ответственность за недавнее отступление страны от демократии и отдалении от Евросоюза вопреки желанию большинства грузинского общества.
В заключении Мюнхенской конференции также есть еще одна запись о Грузии. Сказано, что Грузии статус кандидата в члены ЕС был предоставлен, несмотря на значительные опасения по поводу демократии и верховенства закона в стране.
«Возможно, России и не удалось перетянуть Грузию, Молдову и западный лагерь в свой лагерь, но она все еще пытается предотвратить их интеграцию в Запад. Пророссийский олигарх и основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили несет ответственность за недавнее отступление страны от демократии и отделение от Европейского союза, несмотря на пожелания большинства грузинского общества», — говорится в докладе.
Мюнхенская конференция по безопасности состоится 16-18 февраля. От Грузии едут две делегации — самолично президент Грузии Саломе Зурабишвили, без мандата правительства, и глава МИД Илья Дарчиашвили.
Отметим, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский предупредил власти страны, чтобы они проводили преобразующие реформы, а не «косметические».
Напомним, 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Был обнародован рабочий документ, в котором рассматривается политическая ситуация в Грузии, судебная система, права человека и другие важные вопросы.
Мнение Европейской комиссии о расширении касается 9 оговорок, включая выборы 2024 года — Еврокомиссия отмечает, что Грузия должна обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс.
Кроме того, завершить и внедрить полную и эффективную судебную реформу, усовершенствовать существующий план действий по деолигархизации, уделить дополнительное внимание проблеме политической поляризации и другое.
Оппозиционная партия «Лело» отказалась от участия в рабочей встрече по выполнению 9 условий ЕС, но примет участие в обсуждениях реформ на уровне комитетов.
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