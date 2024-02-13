

Ильхам Алиев официально объявлен президентом Азербайджана

13.02.2024 16:01





Председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев объявил результаты досрочных президентских выборов, пленум Конституционного суда же их утвердил, это означает, что Ильхам Алиев официально объявлен президентом Азербайджана.



По информации азербайджанских СМИ, Абдулаев отметил, что согласно закону Ильхам Алиев считается избранным президентом Азербайджанской Республики на следующие 7 лет.



Решение является окончательным и не может быть обжаловано.



Оглашая решение, председатель Конституционного суда отметил, что пленум суда при участии заинтересованных сторон рассмотрел и подытожил информацию, содержащуюся в протоколе Центральной избирательной комиссии, и установил, что протокол об итогах президентских выборов соответствует положениям Избирательного кодекса.



Ильхам Алиев объявлен президентом Азербайджанской Республики с 92,12 процентами голосов.



Согласно Конституции Азербайджана, избранный президент приводится к присяге в течение трех дней со дня официального объявления результатов президентских выборов Конституционным судом.



Напомним, в выборах президента Азербайджана принимали участие 7 кандидатов. Авктивность избирателей составила 76,43 процента. Окончательные результаты выборов Центризбирком объявил 11 февраля.





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