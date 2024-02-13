

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95 млрд

13.02.2024 16:53





Сенат США одобрил пакет финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.



Пакет поддержали 70 сенаторов, в том числе 22 республиканца. Теперь законопроект будет направлен в Палату представителей.



«В течение многих лет, возможно, даже десятилетий, Сенат не принимал подобного законопроекта, который так сильно влияет не только на нашу национальную безопасность, но и на наших союзников и западную демократию», — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.



Законопроект предусматривает выделение 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов на финансирование безопасности Израиля, выделение 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь сектору Газа, Западному Берегу и Украине, а также выделение 4,8 миллиарда долларов на финансирование безопасности Израиля, поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, Тайваня.







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