

TI: Бизнесмен, связанный с «Мечтой», назначен советником главы Антикоррупционного бюро

13.02.2024 18:11





Васил Баблуани, назначенный советником главы Антикоррупционного бюро Раждена Купрашвили, является бизнесменом, связанным с «Грузинской мечтой» и с семьей Учи Мамацашвили, сообщает «Transparency International Georgia».



Соответствующее исследование организация опубликовала сегодня, 13 февраля. Согласно документу, Васил Баблуани вместе со своими деловыми партнерами он был донором кампании Саломе Зурабишвили, поддержанной «Мечтой» в 2018 году. Он также является бенефициаром «Фонда партнерства» и государственной программы «Производи в Грузии».



В исследовании «Transparency International Georgia» указано, что компании Баблуани получили государственное финансирование на реализацию двух проектов – «Грузинская племенная свиноферма в Раче» и «Завод по производству керамического кирпича».



Государственное участие через «Фонд партнерства» составило 1 миллион 438 тысяч долларов. Также «на прокладку подъездной дороги к свиноферме из бюджета была потрачена дополнительная сумма до 700 тысяч лари».



«Оба проекта являются текущими бизнес-проектами ООО «JES Iberia Consulting». 40% акций этой компании принадлежат Эмзару Нозадзе, имеющему двойное гражданство Грузии и России. Эмзар Нозадзе — брат Юрия Нозадзе, заместителя министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства, зятя Учи Мамацашвили. Уча Мамацашвили — двоюродный брат Бидзины Иванишвили и его доверенное лицо», — говорится в документе.



Что касается кирпичного завода в Каспи, то проект требует инвестиций в размере 3,2 миллиона долларов, из которых участие «Фонда партнерства» составляет 34%. Реализующей проект компанией является ООО «Керамика Эль Торрент+», 24,5% которой принадлежит Василу Баблуани, 25% — Бидзине Сонгулашвили, который является братом депутата от партии «Грузинская мечта» Давида Сонгулашвили. Остальные 50,5% компании принадлежат ООО «Соннет Констракшн», 72% которого принадлежит Иосифу Сонгулашвили, еще одному брату Давида Сонгулашвили. Интересно, что по данным «Фонда партнерства», в проекте участвуют «Банк Карту» («Cartu Bank») и государственная программа «Производи в Грузии», доля Фонда составляет 1,1 миллиона долларов.



Кроме того, в 2018 году компания Баблуани получила в собственность государства земельный участок (с постройками) площадью 28 155 кв. метров за 1 лари с инвестиционным обязательством в размере 492 912 лари, срок которого продлевался государством дважды.



Баблуани также занимается криптовалютным бизнесом. «Transparency International Georgia» отмечает, что компания Баблуани «Нова Гидромайнинг» расположена в двух свободных индустриальных зонах Грузии: Свободной индустриальной зоне Поти и Свободной индустриальной зоне Тбилиси, что освобождает их от дополнительного налога на стоимость электроэнергии.



TI отмечает, что Бидзина Иванишвили и Вано Чхартишвили владеют 75% акций компанией, управляющей свободной промышленной зоной Поти. Что касается Тбилиси, то создание промышленной зоны в 2015 году также было связано с интересом олигарха Иванишвили к горнодобывающему и майнинг-бизнесу и инвестициями в эти сферы его личного Фонда соинвестирования.



Кроме того, Давид Эбралидзе является членом команды по корпоративной стратегии NOVA Hydromining, принадлежащей Баблуани, и также является главой Свободной индустриальной зоне (СИЗ) Поти, Эбралидзе также является директором нескольких компаний принадлежащих семье Чхартишвили. В их числе Ассоциация дружбы Грузия-Китай, президентом которой является сам Вано Чхартишвили», — говорится в документе.



Netgazeti обратилось за комментарием в Антикоррупционное бюро. В случае получения ответа материал будет обновлен.



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