

В Грузии клиники, где смертность превышает 6%, будут лишены госфинансирования

13.02.2024 19:09





В Грузии могут лишить госфинансирования клиники, где смертность будет выше 6%. Об этом сообщает «Спутник Грузия», передает Trend.



Соответствующий документ в ряд медучреждений разослало Национальное агентство здравоохранения Грузии.



Издание отмечает, что грузинский минздрав по этому поводу никаких заявление пока не сделал.





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