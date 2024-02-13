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В Грузии клиники, где смертность превышает 6%, будут лишены госфинансирования
13.02.2024 19:09
В Грузии могут лишить госфинансирования клиники, где смертность будет выше 6%. Об этом сообщает «Спутник Грузия», передает Trend.
Соответствующий документ в ряд медучреждений разослало Национальное агентство здравоохранения Грузии.
Издание отмечает, что грузинский минздрав по этому поводу никаких заявление пока не сделал.
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