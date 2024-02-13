

Парламентская делегация Грузии приняла участие в межпарламентской конференции в Европарламенте

13.02.2024 19:13





Мака Бочоришвили, председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии, и Давид Сонгулашвили, председатель комитета отраслевой экономики и экономической политики, приняли участие в Межпарламентской конференции по стабильности, экономической координации и управлению в Европейском союзе (SECG), состоявшейся в рамках председательства Совета ЕС.



На заседании обсудили экономическую безопасность и конкурентоспособность в ЕС, повышение эффективности единого рынка, управление бюджетом во время кризиса, будущее экономического и валютного союза, содействие занятости и улучшение социальных инвестиций, включая защиту прав работников и борьбу с процессом «утечки мозгов».



В своем выступлении Мака Бочоришвили отметила, что Грузия стремится стать одним из успешных примеров в политике расширения ЕС, несмотря на значительные геополитические проблемы в регионе.



«За последнее десятилетие Грузия добилась значительного прогресса с точки зрения проведения структурных реформ, связанных с управлением государственными финансами, развитием услуг, борьбой с коррупцией, продвижением конкуренции, улучшением энергетической безопасности и увеличением транзитного потенциала», — заявила Мака Бочоришвили.



Конференция, которую принимает страна, председательствующая в Европейском союзе, — Бельгия, прошла в городе Брюсселе, в Европейском парламенте 12-13 февраля. В ней приняли участие члены национальных парламентов стран-членов и стран-кандидатов ЕС и институтов ЕС.



К участникам конференции обратились председатель Европейского совета Шарль Мишель и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровский.







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