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Михаил Саакашвили приглашен на конгресс EPP, который пройдет в Бухаресте 6-7 марта


13.02.2024   19:27


По информации «Национального движения», Михаил Саакашвили приглашен на конгресс EPP, который пройдет в Бухаресте 6-7 марта.

В партии отметили, что письмо-приглашение, адресовано Михаилу Саакашвили от председателя Европейской народной партии (EPP) Манфреду Веберу.

«Господин Президент, мы рады пригласить Вас на Конгресс Европейской народной партии 2024 года, который пройдет в Бухаресте 6-7 марта. Конгресс 2024 года, соорганизованный Национал-либеральной партией [Румынии], сосредоточится на подготовке к европейским выборам в этом году. Наряду с представлением кандидата от EPP на пост президента Европейской комиссии и принятием предвыборного манифеста EPP, что является основным пунктом нашей повестки дня, Конгресс также станет возможностью для всей нашей политической семьи собраться вместе, чтобы обсуждать изменения в резолюциях и уставе и центральные темы избирательной кампании. См. прилагаемую программу», — говорится в письме президента Европейской народной партии Манфреда Вебера, которое распространяет «Национальное движение».


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