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Россия объявила в розыск 100 грузин
13.02.2024 19:45
Россия объявила в розыск 100 грузин, воевавших на стороне Украины, в том числе члена парламента Грузии Алеко Элисашвили, бывшего депутата Кобы Хабази и бывшего министра Ираклия Окруашвили.
Независимое издание «Медиазона» скачало с сайта МВД России и изучило базу данных разыскиваемых, составленную российскими правоохранительными органами. В базе данных разыскиваемых по уголовным делам 96 тысяч человек, из них около тысячи имеют грузинские фамилии.
Выяснилось, что Россия возбудила уголовные дела против десятков политиков и чиновников из Европы, в том числе против премьер-министра Эстонии Кайи Калас. В список разыскиваемых включены государственные чиновники Восточной Европы, принимавшие решения о демонтаже советских памятников. В результате Россия ищет 2/3 Сейма Латвии, депутатов Рижского, Клайпедского, Луцкого, Ровенского горсоветов и других.
Одной из крупнейших групп разыскиваемых иностранцев являются военнослужащие, воюющие на стороне Украины. Следственный комитет утверждает, что их число больше, но «Медиазоне» удалось идентифицировать в доступной для поиска базе данных 396 человек из 36 стран, разыскиваемых за наемничество. По данным «Медиазоны», самая большая группа — 100 человек — являются гражданами Грузии, они связаны с «Грузинским легионом».
Количество иностранцев разыскиваемых за службу в Вооруженных Силах Украины:
Грузия — 100
Великобритания — 93
Беларусь — 62
Израиль — 23
США — 21
Германия — 14
Бразилия — 10
Финляндия — 6
Франция — 5
Другие страны — 65
«Медиазона» разместила на своем сайте базу данных МВД, в которой можно найти разыскиваемых по имени и фамилии.
Среди грузин разыскиваемых Россией:
Алеко Элисашвили — депутат парламента Грузии, который уехал в марте 2022 года и несколько месяцев находился в Украине в составе Иностранного легиона бойцов-добровольцев;
Ираклий Окруашвили — бывший министр обороны Грузии, воевавший в Украине;
Мамука Мамулашвили — глава «Грузинского легиона»;
Давид Кацарава — глава антиоккупационного движения «Сила в единстве».
А также другие грузины находящиеся в Украине: Вано Надирадзе, Рати Бурдули, Коба Хабази, Кукури Барамидзе (он же «Доминик Манго»).
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