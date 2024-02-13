

Россия объявила в розыск 100 грузин

13.02.2024 19:45





Россия объявила в розыск 100 грузин, воевавших на стороне Украины, в том числе члена парламента Грузии Алеко Элисашвили, бывшего депутата Кобы Хабази и бывшего министра Ираклия Окруашвили.



Независимое издание «Медиазона» скачало с сайта МВД России и изучило базу данных разыскиваемых, составленную российскими правоохранительными органами. В базе данных разыскиваемых по уголовным делам 96 тысяч человек, из них около тысячи имеют грузинские фамилии.



Выяснилось, что Россия возбудила уголовные дела против десятков политиков и чиновников из Европы, в том числе против премьер-министра Эстонии Кайи Калас. В список разыскиваемых включены государственные чиновники Восточной Европы, принимавшие решения о демонтаже советских памятников. В результате Россия ищет 2/3 Сейма Латвии, депутатов Рижского, Клайпедского, Луцкого, Ровенского горсоветов и других.



Одной из крупнейших групп разыскиваемых иностранцев являются военнослужащие, воюющие на стороне Украины. Следственный комитет утверждает, что их число больше, но «Медиазоне» удалось идентифицировать в доступной для поиска базе данных 396 человек из 36 стран, разыскиваемых за наемничество. По данным «Медиазоны», самая большая группа — 100 человек — являются гражданами Грузии, они связаны с «Грузинским легионом».



Количество иностранцев разыскиваемых за службу в Вооруженных Силах Украины:



Грузия — 100

Великобритания — 93

Беларусь — 62

Израиль — 23

США — 21

Германия — 14

Бразилия — 10

Финляндия — 6

Франция — 5

Другие страны — 65



«Медиазона» разместила на своем сайте базу данных МВД, в которой можно найти разыскиваемых по имени и фамилии.



Среди грузин разыскиваемых Россией:

Алеко Элисашвили — депутат парламента Грузии, который уехал в марте 2022 года и несколько месяцев находился в Украине в составе Иностранного легиона бойцов-добровольцев;



Ираклий Окруашвили — бывший министр обороны Грузии, воевавший в Украине;



Мамука Мамулашвили — глава «Грузинского легиона»;



Давид Кацарава — глава антиоккупационного движения «Сила в единстве».



А также другие грузины находящиеся в Украине: Вано Надирадзе, Рати Бурдули, Коба Хабази, Кукури Барамидзе (он же «Доминик Манго»).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





