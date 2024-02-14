|
|
|
Лери Абуладзе признан лучшим борцом 2023 года
14.02.2024 11:41
Член сборной Грузии по греко-римской борьбе Лери Абуладзе признан лучшим борцом Европы 2023 года.
Международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы передала Лери Абуладзе награду 13 февраля на проходящем в Бухаресте Чемпионате Европы.
Лидера сборной Грузии по борьбе в весовой категории до 63 кг оценили за прошлогодние успехи. 2023 год он провел без единого поражения на чемпионатах Европы и мира.
Между тем, Чемпионат Европы-2024 оказался для Лери Абуладзе неудачным – он проиграл в четвертьфинале и остался за пределами тройки лидеров.
В апреле грузинский борец попытается получить лицензию на Олимпийские игры в Париже на одну весовую категорию ниже — до 60 кг, поскольку его вес не включен в олимпийскую программу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна