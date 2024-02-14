

«Еврооптимисты» вызывают министра иностранных дел в парламент в порядке интерпелляции

14.02.2024 13:04





«Еврооптимисты» вызывают министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили в парламент страны в порядке интерпелляции.



Как отметила оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе, вызов министра в законодательный орган связан с участием в выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом.



По ее словам, Илья Дарчиашвили должен ответить на вопросы по этому поводу.



«Мы вызываем министра иностранных дел в порядке интерпелляции, так как не услышали ни объяснений, ни соображений, в том числе от нового премьер-министра о том, сколько наших сограждан за рубежом смогут проголосовать на новооткрытых участках», - заявила Деканоидзе.





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