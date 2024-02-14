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Кадагишвили: На Мюнхенской конференции Саломе Зурабишвили встречает подготовленный фон, чтобы она продолжила озвучивать целый ряд посыло


14.02.2024   13:05


На Мюнхенской конференции Зурабишвили встречает подготовленным фоном для озвучивания посланий против страны, - заявил председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили по поводу отчета Мухенской конференции, в котором, по имеющимся данным, Бидзина Иванишвили упоминается как олигарх, ответственный за демократическое отступление страны.

По словам Кадагишвили, несмотря на то, что Германия является со-спонсором конференции, позиция, выраженная в документе, не является официальной позицией Германии.

«Это перевод внутриполитической борьбы на одну из международных площадок. Саломе Зурабишвили встречает там подготовленный фон, чтобы она продолжила озвучивать целый ряд посылов против Грузии. Внутри страны есть силы, у которых нет шансов прийти к власти, а их лоббисты за рубежом никаких шансов не упускают для активизации внутриполитических радикальных сил и дать им подпитку. Именно в этом контексте и появилась эта запись. Соспонсорами являются многие организации, но мнение, высказанное на этой конференции, не отражает позицию Германии. Это не официальная позиция Германии и как вызвать посла в связи с тем, что не является официальной позицией. Это аналитический вывод какой-то частной, исследовательской организации. Это ничто, исходя из того, что это обычная политическая борьба внутри страны, поддерживаемая внешними акторами. Они пролоббировали эту фразу для того, чтобы радикальная оппозиция, которой нечего делать, был сегодняшний сюжет, и они будут сидеть в эфире и долго говорить об отступлении Грузии, в то время как все официальные результаты продолжают прогрессировать», - заявил Кадагишвили.


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