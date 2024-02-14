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Премьер-министр встретился с главой Службы разведки
14.02.2024 13:05
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с главой Службы разведки Шалвой Ломидзе.
Шалва Ломидзе предоставил премьер-министру информацию о деятельности ведомства как в оперативном, так и в аналитическом направлении.
Премьер-министр и глава Службы разведки также обсудили приоритеты развития ведомства в 2024 году, в том числе планируемые международные проекты, а также меры, которые предстоит осуществить для повышения возможностей разведывательно-технического и научно-образовательного направлений.
Разговор на встрече также коснулся обстановки безопасности Грузии, текущих актуальных вопросов в Черноморском регионе и возможных сценариев дальнейшего развития процессов.
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