

Ираклий Чиковани встретился с послом Турции

14.02.2024 13:09





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провел встречу ознакомительного характера с послом Турецкой Республики Али Кааном Орбаем.



Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, турецкий дипломат поздравил Ираклия Чиковани с назначением на пост министра обороны и пожелал ему успехов. На встрече стороны обсудили вопросы стратегического партнерства Грузии с Турецкой Республикой, двустороннего сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности.



На встрече основное внимание было уделено важной поддержке, оказываемой Турцией в процессе развития Сил обороны Грузии, включая военное образование, совместные учения, экспертный и материально-технический вклад Турции в различные направления, а также помощь, оказанную в реализации существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).



В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. На встрече присутствовали военный атташе Турецкой Республики, полковник Ильхан Октендурал и 3-й секретарь Султан Алайли.





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