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Ираклий Чиковани встретился с послом Турции


14.02.2024   13:09


Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провел встречу ознакомительного характера с послом Турецкой Республики Али Кааном Орбаем.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, турецкий дипломат поздравил Ираклия Чиковани с назначением на пост министра обороны и пожелал ему успехов. На встрече стороны обсудили вопросы стратегического партнерства Грузии с Турецкой Республикой, двустороннего сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности.

На встрече основное внимание было уделено важной поддержке, оказываемой Турцией в процессе развития Сил обороны Грузии, включая военное образование, совместные учения, экспертный и материально-технический вклад Турции в различные направления, а также помощь, оказанную в реализации существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. На встрече присутствовали военный атташе Турецкой Республики, полковник Ильхан Октендурал и 3-й секретарь Султан Алайли.


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