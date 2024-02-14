

Каладзе ответил на критику статуи на пл. Саарбрюкен

14.02.2024 13:37





По словам мэра столицы, в Общественном художественном фонде Тбилиси есть комиссия, которая принимает решение о том, в каком месте должна быть установлена та или иная художественная инсталляция. Об этом Каладзе заявил на сегодняшнем заседании муниципального правительства, комментируя вопрос о размещении новой скульптуры на площади Саарбрюкен.



По его словам, работы художников временно выставляются в общественных местах, что служит популяризации творчества.



«За последние дни много писали [об упомянутой статуе], я действительно не думал, что у нас в стране столько искусствоведов. Это, конечно, радует и я это только приветствую. У меня нет большого опыта в этом направлении, хотя вокруг нас есть люди, которые знают в этом толк», — сказал Каладзе.



«Я хотел бы ответить на вопрос о временной статуе на площади Саарбрюккен. Тбилисский общественный художественный фонд — недавно созданная структура мэрии, цель которой — способствовать развитию современного искусства и сделать его более доступным для наших сограждан. Комиссия в составе специалистов решает, на каком месте целесообразно разместить временную инсталляцию того или иного художника, участвующего в конкурсе. В результате в разных районах города уже размещен ряд интересных работ», — добавил он.



По словам мэра Тбилиси, разногласия, возникшие вокруг упомянутого памятника, приветствуются, и такая дискуссия является неотъемлемой частью искусства. «Отрадно, что эта статуя Георгия Ханашвили получила такой отклик и что этот вопрос настолько актуален для общества. Это еще раз доказало, насколько необходимо и своевременно создание такого института в Тбилиси. Желаю успехов Фонду и всем художникам, участвующим в объявленных конкурсах. Я буду рядом со всеми, кто делает эту очень важную для Тбилиси работу», — заявил Каха Каладзе.



9 февраля на площади Саарбрюккен в Тбилиси была установлена ​​новая статуя Георгия Ханашвили «Косы времени». Статуя будет стоять на площади минимум 1,5 года, затем, ее предположительно перенесут в другое место.



«Близнецы времени» Георгия Ханашвили представляет собой монолитную скульптуру, высеченную из желтого туфа высотой до трех метров. Статуя изображает женскую фигуру с волосами, обвитыми вокруг тела. Тело женщины покрыто завитыми волосами, а ближе к ногам волосы принимают форму корней», — пишет Фонд.



Фотографии статуи вызвали дебаты в социальных сетях. Пользователи пытались угадать, кому посвящена новая скульптура. По одной из версий, статуя изображала министра культуры Тею Цулукиани.



Искусствовед Хатуна Хабулиани написала в соцсети о проблеме, когда общественность не информируют об изменениях, происходящих в публичном пространстве.



«Когда новую форму планируется установить в публичном пространстве, необходимо широко распространить информацию о ней. Публику надо знакомить с художником, рассказывать о будущем проекте, должны быть дискуссии, разговоры об искусстве в целом и т. д.», — указала Хабулиани.





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