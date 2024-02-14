

Ираклий Мхеидзе сменит Тамар Баркалая на посту замминистра здравоохранения

14.02.2024 14:11





Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили представил сотрудникам нового заместителя - Ираклия Мхеидзе. Информацию об этом распространяет Минздрав.



По информации министрества, глава ведомства поздравил его с назначением и пожелал успехов.



Ираклий Мхеидзе сменил на этом посту Тамар Баркалая.



Как поясняет ведомство, Зураб Азарашвили поблагодарил Тамар Баркалая, занимавшую должность заместителя министра в течение 7 лет, за плодотворную работу и пожелал успехов в дальнейшей работе.



Заместитель министра здравоохранения Ираклий Мхеидзе занимал должность директора Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности. До этого он возглавлял Агентство по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования.





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