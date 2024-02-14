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Даушвили: «Мечта» всячески старается смыть коррупцию, но они не смогут ее смыть
14.02.2024 14:11
«Мечта» всячески старается смыть коррупцию, но они не смогут ее смыть. Сколько бы нам ни доказывали, что Кобахидзе кристально чист, это ложь, – заявил депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили в беседе с журналистами.
По его словам, «Грузинская мечта» пытается представить премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе чистым, однако он был председателем партии, лидером большинства и участвовал во всех процессах, происходящих в стране.
Как отмечает Даушвили, Ираклий Кобахидзе был одним из тех, кто принимал решения о распоряжении партийными черными деньгами.
«Сегодня «Мечта» пытается создать образ Кобахидзе, будто он чист, прозрачен и т. д. Когда мы говорим о коррупции Гарибашвили, то Кобахидзе в это время находился что ли в другой стране, жил и работал где-то в другом месте или что он делал? Он был здесь, был председателем партии. Он был лидером большинства, он обыкновенно участвовал во всех процессах, происходивших в стране. Вы где-нибудь слышали хоть одно слово от Кобахидзе, что коррупция для него неприемлема или коррупционные риски застрахованы? Я такого не слышал. Второй вопрос – собирая коррупционные деньги, Гарибашвили не уносил же их только домой? Он ведь собирал их и для партии, чтобы они могли использовать эти деньги в предвыборных целях? Кто контролировал расходование денег в этих предвыборных целях? Я или Кобахидзе? Какие еще вам нужны аргументы, кроме этих? «Мечта» точно знает, что коррупция – это тема, неприемлемая для наших граждан, поэтому всячески старается смыть с себя коррупцию, но они не смогут ее смыть. Сколько бы нам ни доказывали, что Кобахидзе кристально чист, это просто ложь», - заявил Даушвили.
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