

Даушвили: «Мечта» всячески старается смыть коррупцию, но они не смогут ее смыть

14.02.2024 14:11





«Мечта» всячески старается смыть коррупцию, но они не смогут ее смыть. Сколько бы нам ни доказывали, что Кобахидзе кристально чист, это ложь, – заявил депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили в беседе с журналистами.



По его словам, «Грузинская мечта» пытается представить премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе чистым, однако он был председателем партии, лидером большинства и участвовал во всех процессах, происходящих в стране.



Как отмечает Даушвили, Ираклий Кобахидзе был одним из тех, кто принимал решения о распоряжении партийными черными деньгами.



«Сегодня «Мечта» пытается создать образ Кобахидзе, будто он чист, прозрачен и т. д. Когда мы говорим о коррупции Гарибашвили, то Кобахидзе в это время находился что ли в другой стране, жил и работал где-то в другом месте или что он делал? Он был здесь, был председателем партии. Он был лидером большинства, он обыкновенно участвовал во всех процессах, происходивших в стране. Вы где-нибудь слышали хоть одно слово от Кобахидзе, что коррупция для него неприемлема или коррупционные риски застрахованы? Я такого не слышал. Второй вопрос – собирая коррупционные деньги, Гарибашвили не уносил же их только домой? Он ведь собирал их и для партии, чтобы они могли использовать эти деньги в предвыборных целях? Кто контролировал расходование денег в этих предвыборных целях? Я или Кобахидзе? Какие еще вам нужны аргументы, кроме этих? «Мечта» точно знает, что коррупция – это тема, неприемлемая для наших граждан, поэтому всячески старается смыть с себя коррупцию, но они не смогут ее смыть. Сколько бы нам ни доказывали, что Кобахидзе кристально чист, это просто ложь», - заявил Даушвили.





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