

Деканоидзе: Ни о каком единстве или создании какой-либо политической платформы я с президентом не говорила

14.02.2024 14:12





Ни о каком единстве или создании какой-либо политической платформы в будущем или сейчас я с президентом не говорила. Я не думаю, что она может быть помощником какой-либо конкретной партии, - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе.



По ее словам, позиция президента Грузии, в том числе относительно девяти оговорок Еврокомиссии – правильная и она считает, что Саломе Зурабишвили смотрит на все в контексте парадигмы грузинского государства.



«Ни о каких политических объединениях или создании какой-либо политической платформы мы с президентом не говорили. Мы говорили о выполнении 9 оговорок. Ее вопрос ко мне заключался в том, как я вижу реформу криминальной юстиции в Грузии, что следует сделать для выполнения 9 оговорок. Говорили о рекомендациях Венецианской комиссии, поэтому ни о каком единстве или создании какой-либо политической платформы не было речи.



Позиция президента Грузии, в том числе и относительно 9 оговорок, правильная и в данном случае она смотрит на все в парадигме и перспективе грузинского государства. Я не думаю, что она может быть помощником какой-то конкретной партии. Я думаю, что ее слова и позиция, о которой мы говорили, основывались только на реформах», - заявила Деканоидзе.





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