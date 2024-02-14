

Указ правительства Грузии обнародован впервые после 2020 года на сайте Администрации

14.02.2024 14:28





Указ правительства Грузии обнародован впервые после 2020 года, после почти трехлетней паузы, на веб-сайте Администрации. Под документом — подпись нового премьера Ираклия Кобахидзе.



Это — документ номер 181, а значит, в этом году правительство издало еще 180 указов, но на веб-сайте их нет. Документ от 12 февраля касается внесения поправок в долговое соглашение между Грузией и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD).



Напомним, правительственная Администрация прекратила публиковать указы от имени правительства Грузии с 26 сентября 2020 года, когда премьер-министром был Георгий Гахария. Документы не опубликовывали и когда в течение трех лет правительство возглавил Ираклий Гарибашвили. Ни один из указов, изданных за его подписью, нельзя найти на сайте правительства.



Председатель парламентской фракции партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе говорит, что указы Гарибашвили не публиковались на сайе, поскольку уже было принято решение прежним премьером — Гахария.



«В течение последних двух лет все «наци» (члены и сторонники партии Саакашвили «Нацдвижение» — ред.), «нацмедиа» и «гахарии» (сторонники лидера «За Грузию» — ред.) приписать это решение Гарибашвили. Сегодня <> выяснилось, что решение было принято во время Гахария и под предлогом реконструкции, <> которой не было. <> Потом, к сожалению, практика продолжилась», — заявил Мдинарадзе.



Дизайн веб-сайта правительственной Администрации был обновлен при финансировании ЕС во время пребывания Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра. Спустя несколько недель после работы сайта старый «интерфейс» возвращен снова.





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