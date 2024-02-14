

Шалва Папуашвили встретился с председателем комитета по образованию, культуре и науке парламента Латвии

14.02.2024 14:50





Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с председателем комитета по образованию, культуре и науке парламента Латвийской Республики Агитой Зарина-Стуре и членами комитета.



Информацию об этом распространяет парламент Грузии.



Шалва Папуашвили поблагодарил латвийскую сторону за поддержку территориальной целостности Грузии, а также её европейских и евроатлантических целей. Он также отметил важность участия Латвии в миссии наблюдателей ЕС.



По словам Шалвы Папуашвили, секторальное сотрудничество между парламентскими комитетами двух стран углубляется. Он подчеркнул важность опыта Латвии в сфере образования искусства.



Агита Зарина-Стуре поздравила Грузию с присвоением статуса кандидата в ЕС.



Стороны говорили о большей культурной и образовательной интеграции Грузии в европейское пространство. Основное внимание было уделено программам обмена для молодежи как существенному фактору, способствующему европейской интеграции.



Агита Зарина-Стуре отметила, что Латвия готова поддержать Грузию и поделиться своим опытом на пути вступления в Евросоюз.





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