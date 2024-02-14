

Дарчиашвили: В интересах правительства Грузии, чтобы выборы прошли по высоким европейским стандартам

14.02.2024 15:20





«В интересах правительства Грузии, чтобы парламентские выборы 2024 года прошли в соответствии с высокими европейскими стандартами, в прозрачной и конкурентной среде», — заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.



По словам министра иностранных дел, в интересах правительства, чтобы выборы 2024 года были максимально выдающимися.



Вместе с тем, по информации Ильи Дарчиашвили, правительство Грузии уже направило официальное письмо ОБСЕ, а именно БДИПЧ, и пригласило международных наблюдателей, согласно обязательствам, взятым в соответствии с 9-ю пунктами.



Как отметил министр, Грузия готова поддержать эффективное выполнение наблюдателями своих функций.



«Правительство Грузии неоднократно заявляло, что парламентские выборы 2024 года должны пройти по высоким европейским стандартам, в максимально прозрачной и конкурентной среде. Правительство Грузии выразило готовность оказать максимальную поддержку наблюдателям, чтобы они могли реализовать свои права и обязанности в Грузии. Мы еще раз подтверждаем, что сделаем все, чтобы наблюдатели БДИПЧ имели возможность наблюдать за выборами в Грузии, в интересах нашего правительства, чтобы выборы 2024 года были максимально выдающимися», — заявил Илия Дарчиашвили.





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