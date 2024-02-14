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Ираклий Кобахидзе встретился с недавно назначенными послами Грузии
14.02.2024 16:12
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, перед отъездом в дипломатические миссии, встретился с недавно назначенными послами.
Согласно информации, предоставленной правительством Грузии, премьер-министр провел встречи в администрации правительства с послом Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве Арчилом Джулиашвили, послом Грузии в Китайской Народной Республике Паатой Каландадзе, послом Грузии в Государстве Кувейт Ношреваном Ломтатидзе, послом Грузии в Государстве Израиль Зазой Канделаки, послом Грузии в Бразилии Зурабом Мчедлишвили, послом Грузии в Республике Индия Вахтангом Джаошвили и послом Грузии в Эстонии Зурабом Хамасуридзе.
«Ираклий Кобахидзе обсудил с послами приоритеты их дипломатических миссий и дал конкретные задачи. Глава правительства поздравил новых послов с началом дипломатической миссии и пожелал им успехов», — говорится в заявлении правительства Грузии.
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