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Туркменистан и Грузия обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере


14.02.2024   16:39


Посол Туркменистана в Грузии Довлетмырат Сейитмаммедов провел встречу с главой творческого союза писателей Грузии Маквалой Гонашвили, сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

В ходе встречи стороны отметили, что Туркменистан и Грузию связывают многовековые традиционно дружественные отношения, которые продолжают активно развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Было подчеркнуто, что важной составляющей партнерства двух стран является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, где имеется многолетний опыт взаимодействия и потенциал для его укрепления.

Туркменский дипломат отметил, что в 2024 году на международном уровне торжественно отмечается 300-летие великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Стороны рассмотрели вопросы проведения совместных мероприятий, посвященных юбилейной дате Фраги, а также осуществления перевода стихов великого поэта на грузинский язык.

При этом, председатель творческого союза писателей отметила, что это будет способствовать более широкому ознакомлению грузинской общественности с творчеством Махтумкули Фраги, в том числе и укреплению гуманитарного диалога, отношений дружбы и взаимопонимания между странами и народами.


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