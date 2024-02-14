

Туркменистан и Грузия обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

14.02.2024 16:39





Посол Туркменистана в Грузии Довлетмырат Сейитмаммедов провел встречу с главой творческого союза писателей Грузии Маквалой Гонашвили, сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.



В ходе встречи стороны отметили, что Туркменистан и Грузию связывают многовековые традиционно дружественные отношения, которые продолжают активно развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.



Было подчеркнуто, что важной составляющей партнерства двух стран является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, где имеется многолетний опыт взаимодействия и потенциал для его укрепления.



Туркменский дипломат отметил, что в 2024 году на международном уровне торжественно отмечается 300-летие великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.



Стороны рассмотрели вопросы проведения совместных мероприятий, посвященных юбилейной дате Фраги, а также осуществления перевода стихов великого поэта на грузинский язык.



При этом, председатель творческого союза писателей отметила, что это будет способствовать более широкому ознакомлению грузинской общественности с творчеством Махтумкули Фраги, в том числе и укреплению гуманитарного диалога, отношений дружбы и взаимопонимания между странами и народами.





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