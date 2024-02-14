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Наличие взрывчатых веществ на борту одного из авиарейсов в Кутаиси не подтвердилось
14.02.2024 17:15
Генеральный директор «Объединения аэропортов Грузии» Ираклий Каркашадзе заявляет, что наличие взрывчатых веществ на борту одного из рейсов в Кутаиси не подтвердилось.
Как отметил Ираклий Каркашадзе, проверка пассажиров завершена и они размещены в зале вылета.
«Согласно данным к этому времени, наличие взрывчатого вещества на самолете не подтверждено, мы полностью завершили проверку пассажиров и они находятся в зале вылета.
Указанный рейс будет выполнен сегодня в 19:00.
Кутаисский международный аэропорт полностью вернулся к обычному ритму работы и мы продолжаем принимать самолеты. Ни на одном другом рейсе не было сбоев или задержек. Что касается этого конкретного самолета, то нашей компетенции здесь нет и процедуры проводят соответствующие службы. Я уверен, что они сами сделают заявление, однако, по имеющейся у нас информации, полученная к этому времени информация никак не подтверждается», — заявил Каркашадзе.
Рейс Кутаиси-Барселона был вынужден вернуться в Кутаисский международный аэропорт. Причиной этого стала информация о вероятном наличии на борту взрывчатого вещества.
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