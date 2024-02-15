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Глава МИД Грузии посетит Турцию с официальным визитом
15.02.2024 11:55
14-15 февраля министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Турецкую Республику с официальным визитом.
Информацию распространяет Министерство иностранных дел.
По сообщению МИД, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также с председателем парламента Нуманом Куртулмушем.
«Примечательно, что на встречах будут сделаны акценты на стратегическое партнерство между Грузией и Турцией, пути его углубления и текущую повестку дня отношений между двумя странами», — отмечается в информации МИД.
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