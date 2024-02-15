

Государственная программа лечения за рубежом детей с онкологическим диагнозом расширена

15.02.2024 11:59





По данным Министерства здравоохранения Грузии, в 2023 году государство начало беспрецедентную программу лечения детей с онкологическим диагнозом - лечение всех бенефициаров, как в Грузии, так и в ведущих высокотехнологичных медицинских учреждениях Испании, Израиля и Турции полностью финансируется.



По их же данным, недавно программа расширилась и добавлены 3 новые клиники – качественные медицинские услуги бенефициарам уже предоставляют «Госпиталь Аджибадеми», «Лив госпиталь» и «Госпиталь Мемориал».



«Лечение детей с онкологическим диагнозом возможно уже в 6 клиниках, в том числе в высокотехнологичных многопрофильных медицинских центрах Израиля и Испании. Минздрав активно работает и с другими ведущими европейскими медицинскими учреждениями.



Программа лечения за рубежом детей с диагнозом онкология была задействована в августе 2023 года. На сегодняшний день в программу включено более 50 детей. В рамках программы финансируются курсы диагностики и лечения – химиотерапия, лучевая терапия, оперативное вмешательство и протонная терапия.



Программа лечения за границей для лиц с диагнозом онкология в возрасте до 18 лет является переходным этапом, до открытия в Грузии государственного детского онкологического центра современных стандартов и оснащенного высокотехнологичной аппаратурой, что анонсировал в декабре 2022 года министр здравоохранения Зураб Азарашвили. В этом центре полный спектр медицинских услуг будет доступен в одном пространстве», - отмечается в информации.





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