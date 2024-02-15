

Государственный министр по вопросам примирения провела встречу со спецпредставителем ЕС

15.02.2024 12:05





Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани провела встречу со специальным представителем Евросоюза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.



По сообщению аппарата госминистра, на встрече была подчеркнута важность особой роли и участия Евросоюза в процессе мирного разрешения конфликта, в том числе путем содействия восстановлению доверия между искусственно разделенным обществом.



«На встрече обсуждалась гуманитарная ситуация и ситуация с правами человека в оккупированных регионах Грузии. Особое внимание было уделено процессу реализации политики примирения, вовлеченности и перспективам будущего в этом отношении.



Стороны выразили готовность продолжать тесное сотрудничество», — говорится в информации аппарата госминистра.







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