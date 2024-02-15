

«Международная прозрачность – Грузия» призывает парламент отказаться от принятия изменений в «Избирательный кодекс»

15.02.2024 12:44





«Международная прозрачность – Грузия» считает, что запланированные парламентским большинством изменения в избирательном законодательстве, меняющие порядок комплектования ЦИК, противоречат требованиям Еврокомиссии.



Как отметила на сегодняшней пресс-конференции председатель организации Эка Гигаури, изменения не учитывают ни одну из рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.



Организация призывает парламент Грузии отказаться от принятия данного законопроекта.



«Законопроект противоречит заключению Венецианской комиссии, а также 9 шагам, определенным Еврокомиссией, которые, среди прочих требований, требуют полного учета рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ, независимости и беспристрастности избирательной администрации. Законопроект, в случае принятия, продолжит тенденцию полной концентрации власти правящей партией, сохранит за ней неограниченные полномочия по избранию профессиональных членов ЦИК и полный контроль над всей вертикалью избирательной администрации. Считаем, что принятие законопроекта в существующем виде не будет способствовать повышению доверия электората к избирательной администрации и проведению свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов 26 октября текущего года. Также возможно, что законопроект серьезно затормозит процесс интеграции Грузии в Евросоюз», - отмечают в «Международной прозрачности – Грузия».



Неправительственная организация призывает парламент Грузии отказаться от принятия законопроекта в его нынешнем виде и как можно скорее разработать и утвердить такие изменения, которые будут в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, «Международная прозрачность –Грузия» призывает президента Грузии в случае принятия законопроекта в третьем чтении воспользоваться правом вето, предоставленным Конституцией.



Для справки, с учетом законодательной инициативы правящего большинства в очередной раз меняется порядок и кворум избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК - в процессе их избрания вводится кворум в 3/5 голосов.



Законопроект предусматривает трехэтапный процесс избрания председателя и членов ЦИК. Согласно проекту, На первом этапе для поддержки кандидатов потребуется 3/5 или 90 голосов от общего состава парламента. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание кандидатов произойдет вторым голосованием, где потребуется 76 голосов.



Для конкретных кандидатов получить поддержку с 76 голосами можно будет дважды, а кандидаты, избранные 76 голосами, начнут осуществлять свои полномочия сроком на 5 лет.





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