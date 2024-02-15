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Омбудсмен положительно оценивает факт освобождения протоиерея Мамаладзе
15.02.2024 12:54
Аппарат Народного защитника Грузии выступил с заявлением и положительно оценивает факт освобождения протоиерея Георгия Мамаладзе. По словам Омбудсмена, около 3 месяцев назад общественный защитник обратился к министру юстиции с рекомендацией изменить наказание осужденному Георгию Мамаладзе на более мягкое наказание (домашний арест) или рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении.
По информации Аппарата Народного защитника, Комиссия по условно-досрочному освобождению завершила рассмотрение вопроса 14 февраля 2024 года и Георгий Мамаладзе был освобожден.
Народный защитник отмечает, что в рекомендации особое внимание было уделено состоянию здоровья Георгия Мамаладзе, а также другим критериям условно-досрочного освобождения. Народный защитник призвал полностью изучить ситуацию Георгия Мамаладзе и обратить пристальное внимание на все фактические и юридические обстоятельства, указанные в рекомендации.
Протоиерей Георгий Мамаладзе освобожден из заключения поздним вечером 14 февраля, после чего вышел за пределы тюрьмы. Как сообщил его адвокат до окончания срока отбывания наказания Мамаладзе оставалось около 1 года и 9 месяцев.
Протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан по т.н делу О цианиде в 2017 году. Тбилисский городской суд признал его виновным в подготовке убийства секретаря-референта Патриарха Илии Второго Шорены Тетруашвили, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и приговорил его к 9-ти годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, а Верховный суд не принял дело к производству.
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