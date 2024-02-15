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Посольство Китая предупреждает своих граждан посещающих Грузию
15.02.2024 13:14
Посольство Китая предупреждает китайских граждан, приезжающих в Грузию в качестве туристов, об опасных дорогах, частых случаях грабежей и недобросовестных таксистах.
Посольство призывает граждан уделять внимание личной безопасности и имуществу.
«В последнее время в Грузии участились случаи грабежей. Некоторые китайские туристы [в результате] потеряли документы и понесли финансовые потери. Кроме того, зимой в Грузии идет дождь и снег, а дорожные условия плохие.
По словам некоторых китайских туристов, в аэропорту и других туристических зонах у них часто возникают споры с таксистами. Рекомендуем туристам приобретать местные сим-карты, скачать приложение для вызова такси с четко указанными маршрутами и ценами, а также отказаться от использования нелицензированных такси, чтобы не стать жертвой мошенничества», — говорится в сообщении, которое Посольство Китая опубликовало 31 января.
Иностранные туристы путешествующие по Грузии часто пишут в социальных сетях о том, что таксисты предлагают им нереальные тарифы. Наряду с этим в стране существуют и другие мошеннические схемы обмана иностранных туристов, например развод на деньги в ресторан и барах, часто с помощью специально нанятых девушек, когда за выпитые напитки туристов вынуждали платить нереально большие суммы денег.
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