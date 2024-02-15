

Папуашвили^ Саломе Зурабишвили представляет в Мюнхене только себя, а не Грузию

15.02.2024 13:45





Саломе Зурабишвили находится под покровительством «Национального движения», в обмен на какую плату - все это проявится - в Мюнхене она представляет только себя, а не Грузию - об этом журналистам заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, цель поездки Саломе Зурабишвили в Мюнхен без разрешения - пошатнуть международную репутацию Грузии.



«Саломе Зурабишвили представляет в Мюнхене только себя, она не представляет Грузию, поэтому это пребывание там частного лица. Этот факт еще раз показывает, что ее совершенно не интересует Конституция Грузии, грузинский народ, она думает, что Грузия – это задний двор ее резиденции, где она может себя вести как хочет. Единственная причина, почему Саломе Зурабишвили сохраняет свою должность, – это поддержка «Национального движения». Она нарушила Конституцию, это подтверждено Конституционным судом. Конечно, тогда парламент должен был принять решение о ее импичменте. Единственная причина, по которой в парламенте не смогли собрать 2/3 членов парламента, это поддержка Саломе Зурабишвили со стороны «Национального движения». Поэтому, конечно, Саломе Зурабишвили прямо зависит от «Национального движения». Она находится под покровительством «Национального движения», в обмен на какую цену – все это проявится. Пока что мы видим, оплата это радикализация, дискредитация страны. В том числе, ее поездка без разрешения в Мюнхен - один из примеров. У этого единственная цель, пошатнуть международную репутацию Грузии», - заявил Папуашвили.





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