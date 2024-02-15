

Папуашвили: Мамука Хазарадзе - бизнесмен времен бандитской Грузии, ставший из комсомольца миллионером

15.02.2024 13:58





Мамука Хазарадзе - бизнесмен времен бандитской Грузии, который стал из комсомольца миллионером – как видно, в нем преобладает менталитет бандитской Грузии, - заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, важно, чтобы общество обратило внимание на прошлое Мамуки Хазарадзе.



«С помощью различных кампаний «Лело» пытается сохраниться в повестке дня СМИ, с политической точки зрения людей не интересует вопрос их присутствия/отсутствия. Мы говорим о двухпроцентной партии. Единственное, чего добилось «Лело», это то, что в 2020 году они взяли 3%, в 2021 году - 2%, это их достижение - потерять за один год избирателей. Так что, когда партия с 2% говорит в целом о приходе во власть, они уже давно находятся в этом комедийном жанре. То заняты арифметикой, то – в собственных политических посланиях. Мы видели, что Мамука Хазарадзе начал кампанию угроз в отношении персонально Бидзины Иванишвили. В том числе Хазарадзе выделяется своими еженедельными постами. Совсем недавно появился баннер, даже визуально содержащий угрозу. Угроза на этом баннере прямо вырисовывается. Вопрос с личностью Мамуки Хазарадзе понятен, это бизнесмен времен бандитской Грузии, ставший из комсомольца миллионером. Как видно, в нем преобладает менталитет бандитской Грузии, мы не раз видели это в другое время. Поэтому важно, чтобы общество обратило на это внимание», - сказал Шалва Папуашвили.





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