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В Тбилиси узаконили жилые площади еще 33-м семьям
15.02.2024 14:03
Мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня вручил свидетельства о праве собственности 33 семьям, проживающим в Сабуртало, Ваке, Исани, Мтацминда, Крцаниси и Самгори.
На протяжении лет этим семьям были переданы неузаконенные жилые площади за символический 1 лари.
«Программа будет продолжаться до тех пор, пока все семьи с этой проблемой не будут удовлетворены. Мы окажем максимальную помощь. Им необходимо обратиться в гамгеоба района по месту жительства, и наши сотрудники максимально разъяснят, какие документы им необходимо предоставить. После этого правительство столицы примет решение», — сказал Каха Каладзе.
В 2017 году Каха Каладзе инициировал передачу права собственности на жилые площади, которые не были узаконены на протяжении многих лет.
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