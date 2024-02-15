

В Тбилиси узаконили жилые площади еще 33-м семьям

15.02.2024 14:03





Мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня вручил свидетельства о праве собственности 33 семьям, проживающим в Сабуртало, Ваке, Исани, Мтацминда, Крцаниси и Самгори.



На протяжении лет этим семьям были переданы неузаконенные жилые площади за символический 1 лари.



«Программа будет продолжаться до тех пор, пока все семьи с этой проблемой не будут удовлетворены. Мы окажем максимальную помощь. Им необходимо обратиться в гамгеоба района по месту жительства, и наши сотрудники максимально разъяснят, какие документы им необходимо предоставить. После этого правительство столицы примет решение», — сказал Каха Каладзе.



В 2017 году Каха Каладзе инициировал передачу права собственности на жилые площади, которые не были узаконены на протяжении многих лет.





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