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В Тбилиси узаконили жилые площади еще 33-м семьям


15.02.2024   14:03


Мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня вручил свидетельства о праве собственности 33 семьям, проживающим в Сабуртало, Ваке, Исани, Мтацминда, Крцаниси и Самгори.

На протяжении лет этим семьям были переданы неузаконенные жилые площади за символический 1 лари.

«Программа будет продолжаться до тех пор, пока все семьи с этой проблемой не будут удовлетворены. Мы окажем максимальную помощь. Им необходимо обратиться в гамгеоба района по месту жительства, и наши сотрудники максимально разъяснят, какие документы им необходимо предоставить. После этого правительство столицы примет решение», — сказал Каха Каладзе.

В 2017 году Каха Каладзе инициировал передачу права собственности на жилые площади, которые не были узаконены на протяжении многих лет.


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