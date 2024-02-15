

«Грузинская мечта» желает и дальше единолично решать судьбу страны

15.02.2024 14:45





«Начиная с марта, в ближайшие 100 дней я планирую посетить десять регионов, у меня будет десять выездных мероприятий, наша партия должна подготовиться к выборам», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.



Как отметил Гарибашвили, основной целью встреч будет подготовка предвыборной кампании.



«Как вы знаете, сегодня я провожу свой первый брифинг в качестве председателя партии и хочу проинформировать вас и общественность о своих планах. Начиная с марта, я планирую посетить десять регионов в течение следующих 100 дней. У меня будет десять выездных мероприятий. Я собираюсь встретиться с представителями нашей партии, руководителями региональных организаций, нашим активом, населением, чтобы на месте узнать их потребности. Основной целью этих встреч будет реальная подготовка предвыборной кампании, подготовка к выборам, наша партия должна подготовиться к выборам.



Как вы знаете, наша заявленная цель – получить максимальный результат на этих выборах. Для этого необходимо провести максимальную мобилизацию, полностью мобилизовать наши ресурсы, наш актив, чтобы добиться сильной победы и сильного результата на этих выборах. Повторю, наша цель – получить конституционное большинство на следующих парламентских выборах. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить каждого члена нашей партии. Я проведу с ними встречи, у нас будет десять выездных мероприятий. Еще хочу вам сказать, что у нас есть коммуникация с исполнительной властью, конечно, также с парламентом. Хотел бы еще раз воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать успехов правительству премьер-министра Кобахидзе и всем министрам», — сказал Гарибашвили.







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