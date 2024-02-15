

Герчинский: Мы быстро движемся к этапу начала переговоров о вступлении, это требует серьезных реформ

15.02.2024 15:29





«Ведется работа по выполнению девяти шагов, на следующей неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в очень важной встрече в Брюсселе, чтобы обсудить будущие пути. Надеюсь, что Евросоюз и правительство Грузии договорятся о том, что необходимо сделать», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По мнению Герчинского, в вопросе продвижения Грузии на пути к членству в ЕС должно быть национальное единство.



«Мы очень быстро продвигаемся к следующему этапу – началу переговоров о вступлении. Это требует очень серьезного подхода со стороны Грузии, требует серьезных реформ. Надеюсь, что, несмотря на то, что избирательная кампания постепенно станет главным вопросом, в то же время работа по выполнению девяти шагов будет продолжена. С другой стороны, Евросоюз и делегация ЕС в Тбилиси готовы помочь, чем можем, но грузины должны делать всю работу сами. Это, безусловно, требует инклюзивности со стороны правительства и конструктивного подхода со стороны оппозиции, а также полного участия гражданского общества, чтобы существовало национальное единство в вопросе прогресса Грузии на пути к членству в ЕС», — заявил посол ЕС.







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