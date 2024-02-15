

Новый председатель «Мечты» посвятил первый брифинг нападкам на оппонентов

15.02.2024 16:21





Свою первую пресс-конференцию в роли председателя «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили в основном посвятил критике части оппозиции и президента Грузии. Саломе Зурабишвили он прямо назвал «предательницей страны», а её действия «позорными».



«Скажу прямо, теперь я дам себе такое право, так как я больше не являюсь главой правительства и являюсь главой партии, Саломе Зурабишвили совершила измену, в глазах каждого члена нашей партии, с нашей точки зрения, она не служит интересам нашего государства, она грубо нарушила Конституцию, не раз и, к сожалению, продолжает нарушать её.



Что можно на это ответить, кроме как: стыдно вести себя так женщине, выросшей в Европе, и президенту, которого привел ко власти основатель нашей команды, нашей партии», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Раскритиковал новый председатель «Грузинской мечты» и основателя партии «Лело» Мамуку Хазарадзе.



«Это мародёр Саакашвили. Если кто-то и занимался присвоением имущества людей, то одним из них был Хазарадзе… Известно, что именно Хазарадзе провалил проект Анаклия, он не смог его реализовать. Этот человек намерен ограбить страну и ее народ», — сказал Гарибашвили.



Между тем, он так же сообщил о фактическом начале предвыборной кампании. Глава партии власти сообщил, что планирует посетить 10 регионов в ближайшие 100 дней.



«Проведу 10 выездных мероприятий. Я собираюсь встретиться с представителями нашей партии, руководителями региональных организаций, с нашим активом, населением, чтобы на месте узнать их потребности. Основной целью этих встреч фактически будет подготовка предвыборной кампании, подготовка к выборам. Наша заявленная цель – получить максимальный результат на этих выборах, для этого нам нужно максимально мобилизовать наши ресурсы, активы, чтобы получить на этих выборах сильную победу и сильный результат».



Экс-премьер заявляет, что основная цель на предстоящих выборах – конституционное большинство.





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