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Герчинский: Надеемся, что все рекомендации Венецианской комиссии относительно Избирательного кодекса будут учтены


15.02.2024   17:48


Венецианская комиссия является для нас высшим органом, устанавливающим стандарты, когда дело касается юридических решений. Мы искренне надеемся, что рекомендации Венецианской комиссии будут максимально полноценно осуществлены, - об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в Брюсселе на следующей неделе.

«Мы обязательно обсудим этот вопрос на следующей неделе в Брюсселе на Совете ассоциации, на котором Грузию будет представлять премьер-министр, а европейскую сторону - Верховный представитель, вице-президент и еврокомиссар Вархели. Так что, диалог продолжается, и мы искренне надеемся, что все рекомендации Венецианской комиссии будут учтены, потому что Венецианская комиссия устанавливает высшие стандарты, когда дело касается такого избирательного процесса», - отметил посол ЕС.


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