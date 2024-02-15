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Бокучава: Нужно сменить власть в стране на октябрьских выборах, чтобы ввести нашу страну в Евросоюз
15.02.2024 17:49
То, что Гарибашвили, дважды отстраненный от должности за коррупцию, снова разговаривает с гражданами Грузии в таком агрессивном тоне, говорит о том, насколько оторван Иванишвили от общества и проблем грузинского народа, - заявила глава парламентской фракции «Единого национального движения» Тина Бокучава.
По ее словам, «нужно сменить власть в стране на октябрьских выборах, чтобы ввести нашу страну в Евросоюз в ускоренном порядке».
«То, что Гарибашвили, дважды снятый с должности за коррупцию, снова разговаривает с гражданами Грузии в таком агрессивном тоне, говорит о том, как оторван Иванишвили от общества и проблем грузинского народа. Поэтому нам нужно сменить власть в стране на октябрьских выборах, чтобы ввести нашу страну в Евросоюз в ускоренном порядке, победить бедность, безработицу и бесперспективность, создать высокооплачиваемые, достойные рабочие места. Это реальный шанс для нашей страны, и то, что у партии Иванишвили нет перспективы этого, в очередной раз подтвердил сегодняшний брифинг Гарибашвили», - заявила Тина Бокучава.
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