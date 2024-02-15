

Гарибашвили: Зурабишвили ничего не сделала для получения статуса кандидата

15.02.2024 17:50





Саломе Зурабишвили совершила предательство – стыдно так себя вести даме, выросшей в Европе, и президенту, которого привел основатель нашей партии, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции, откликаясь на визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Мюнхен.



Как отметил Гарибашвили, Зурабишвили ничего не сделала для получения статуса кандидата.



«Саломе Зурабишвили совершила предательство в глазах каждого члена нашей партии. С нашей точки зрения, она не служит интересам нашего государства. Она неоднократно грубо нарушила Конституцию и продолжает нарушать. Стыдно так вести себя даме, выросшей в Европе, и президенту, приведеному основателем нашей партии – хочу это напомнить госпоже Саломе. Ее рейтинг был 1%, а "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили привели ее президентом. После этого этот человек предал интересы как команды, так и государства. Другой оценки о Саломе Зурабишвили у меня нет. Ее визит - подтверждение этому. Ее предварительная кампания, конечно, была фальшивой и лицемерной. Она ничего не сделала, чтобы страна получила статус кандидата. Ее целью было каким-то образом забрать это большое достижение – тот статус, который мы принесли для людей, вместе с людьми. Но и здесь потерпела фиаско. Она сама выбрал этот путь. Сама выбрала встать рядом с радикальной, экстремистской позицией, и, конечно, ее удел будет соответствующим. Она также отпразднует большое поражение вместе с оппозицией», - сказал Ираклий Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





