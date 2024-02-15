

Каландаришвили: Нет никаких обстоятельств, указывающих на предвзятую деятельность ЦИК

15.02.2024 17:50





«В сегодняшнем заявлении Transparency International Georgia мы вычитали, якобы избирательная комиссия является подведомственным органом правящей партии. Нет никаких обстоятельств, указывающих на предвзятую деятельность избирательной администрации» -, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.



По мнению Каландаришвили, это необоснованная оценка.



«В конечном итоге мы увидим, какую форму примут законодательные изменения после третьего чтения. Примечательно, что в этом случае роль избирательной администрации по отношению к конкретному персоналу будет выражаться лишь в том, насколько мы будем участвовать в избирательном процессе», — заявил Георгий Каландаришвили.



Для справки, неправительственная организация Transparency International Georgia сегодня распространила заявление относительно изменений в избирательном законодательстве, согласно которому изменения парламентского большинства в избирательном законодательстве противоречат требованиям Еврокомиссии. В заявлении также отмечается: «Законопроект противоречит заключению Венецианской комиссии, он также противоречит 9 шагам, определенным Европейской комиссией, которые, среди прочих требований, требуют полного учета рекомендаций ОБСЕ-БДИПЧ, независимости и беспристрастности избирательной администрации. Законопроект, в случае его принятия, продолжит тенденцию полной концентрации власти в руках правящей партии, сохранит за ней неограниченные полномочия по избранию профессиональных членов ЦИК и полный контроль над всей вертикалью избирательной администрации».





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