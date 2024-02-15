

На визиты в страны ЕС президент Грузии потратила личные 48 000 лари

15.02.2024 17:52





В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили потратила 48 тысяч лари из личных сбережений на покрытие расходов на визиты в европейские страны. Об этом стало известно из имущественной декларации президента.



Саломе Зурабишвили опубликовала декларацию 29 января 2024 года, в ней указаны его расходы, доходы и другая информация за 2023 год.



Как правило, расходы на зарубежные визиты главы государства покрываются за счет государственного бюджета. Однако Зурабишвили отправилась на встречу с руководителями государств Европы без разрешения правительства. Поэтому они не финансировались из госбюджета.



Как заявляла президент, ее визиты в страны ЕС ставили целью лоббировать получение Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В правительстве Грузии решили, что совершая визиты без их разрешения, Зурабишвили нарушила Конституцию, и даже попытались объявить президенту импичмент, однако безуспешно.



В ходе указанных визитов президент Грузии провела личные встречи с лидерами многих стран Европы.





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