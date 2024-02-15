

Герчинский: Идет работа над осуществлением 9 шагов

15.02.2024 17:54





Работа над 9 шагами, определенными ЕС, требует инклюзивности со стороны правительства и конструктивного подхода со стороны оппозиции, а также полной включенности гражданского общества, чтобы существовало национальное единство в вопросе продвижения Грузии на пути к членству в ЕС, - об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, он надеется, что параллельно с избирательной кампанией продолжится работа над 9 шагами, определенными Евросоюзом, чтобы Грузия перешла к следующему этапу вступления в Евросоюз - началу переговоров о вступлении.



«Идет работа над осуществлением 9 шагов. На следующей неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в очень важной встрече в Брюсселе, чтобы обсудить будущие пути. Я надеюсь, что как ЕС, так и Грузия договорятся о том, что необходимо сделать, чтобы мы очень быстро перешли к следующему этапу – началу переговоров о вступлении. Это требует очень серьезного подхода со стороны Грузии, требует серьезных реформ. Надеюсь, несмотря на то, что избирательная кампания постепенно становится главным вопросом, параллельно будет продолжена работа по реализации 9 шагов. Евросоюз и делегация ЕС в Тбилиси готовы помочь, как можем, но работа должна быть выполнена самой Грузией. Это, разумеется, требует инклюзивности со стороны правительства и конструктивного подхода со стороны оппозиции, а также полной включенности гражданского общества, чтобы существовало национальное единство по вопросу продвижения Грузии на пути к членству в ЕС», - отметил посол.





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